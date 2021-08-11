Элвин Грей необычным образом ответил на объявленную Фирдусом Тямаевым войну

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/

Война «Тямая» (так в народе называют татарского певца Фирдуса Тямаева – ред.) и Элвина Грея продолжается. Только вчера 10 августа «КП-Уфа» писала, что Фирдус требует возбудить уголовное дело против Радика, как вечером того же дня Грей решил ответить на это необычным способом.

Башкирский Джастин Бибер решил провести бесплатный сольный концерт в Казани 25 августа.

- Татарстан, вы долго этого ждали! Приглашаю вас на свой единственный сольный концерт в 2021 году на стадионе. Собираемся в пяти минутах от Казани – «Высокая гора». Вход свободный. Специальный гость: Фирдус Тямаев. Но это не еще не точно, - загадочно закончил свою публикацию в Инстаграме Радик.

Что он хотел сказать всем этим, пока остается загадкой.

Напомним, что за войной артистами двух республик публика наблюдает уже с марта 2021 года. Тямай приехал в Миякинский район с концертом, однако выступить ему не дали, якобы, из-за отсутствия электроэнергии. Артист все равно спел для поклонников несколько песен без аппаратуры и уехал. О неприятной ситуации он рассказал в соцсетях, после чего заявил, что будет судиться из-за сорванного выступления. Все бы ничего, но к делу подключился Юльякшин – он решил встать на сторону башкирской власти и несколько раз негативно выразился в сторону Тямая. Заявление об оскорблении в полиции у Тямаева не приняли, тогда он решил обратиться в суд. Всеми делами занимается его адвокат.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.