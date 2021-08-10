Началась новая война! Фирдус Тямаев требует возбудить уголовное дело против Элвина Грея

Фото: https://www.instagram.com/elvin_grey_music/ и https://www.instagram.com/firdustyamaev_official/

Певец татаро-башкирской эстрады Фирдус Тямаев требует возбудить уголовное дело о клевете против коллеги по цеху – артиста и советника главы Башкирии Радика Юльякшина, более известного под псевдонимом Элвин Грей. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

История противостояния Тямаева и Юльякшина продолжается с марта текущего года. 22 числа Фирдусу отказали в проведении концерта в башкирском селе Киргиз-Мияки – якобы из-за того, что в местном дворце культуры нет электричества. Артист все равно спел для поклонников несколько песен без аппаратуры и уехал. О неприятной ситуации он рассказал в соцсетях, после чего заявил, что будет судиться из-за сорванного выступления. Тут к делу подключился Радик Юльякшин. Он встал на сторону властей республики и высказался против Тямаева в своем инстаграме. Грей посоветовал ему «включить мозги», обвинил в стравливании народов Татарстана и Башкирии, а также заявил, что Фирдус «дал на лапу директору» районного дворца культуры, чтобы провести свой концерт без договора. Именно последнее обвинение Тямаев и считает поводом для того чтобы возбудить против Юльякшина уголовное дело о клевете.

Сначала Фирдус Тямаев написал заявление в полицию, но там отказались давать делу ход. После этого его адвокат Рустам Губайдуллин обжаловал это решение в суде. На самом заседании ни Фирдуса, ни Радика не было.

– В некоторых своих формулировках он [Юльякшин] допустил фразы оскорбительного или клеветнического характера. А именно, он высказался, что не был заключен договор с Дворцом культуры в селе, где должен был проводиться концерт. Он говорит: «Без договора что он может предъявлять, дал на лапу директору РДК или начальнику отдела культуры». Мой доверитель посчитал, что «дал на лапу» — это обиходное выражение, [которое означает], что он «дал взятку, подкупил“», – цитирует речь Губайдуллина в суде «Бизнес Онлайн».

Адвокат Тямаева добавил, что Юльякшину, как советнику главы Башкирии, такие действия не должны сходить с рук. В конечном счете прокуратура в Казани заявила, что полиция незаконно отказала в возбуждении уголовного дела – и материалы были направлены на новую проверку.