Власти Уфы разыграют двухнедельные путевки в санатории среди тех, кто вакцинируется от коронавируса

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе среди жителей, привившихся от коронавируса в новом пункте вакцинации в конгресс-холле «Торатау» с 14 по 28 июля, будут разыграны 86 двухнедельных путевок в санатории Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

– После вакцинации участникам розыгрыша выдадут флаер с уникальным кодом, который необходимо будет зарегистрировать на сайте «Здоровая Уфа», – передали в мэрии. – Организатором акции выступает Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».

Путевки будут разыграны в три этапа: 31 июля, 14 августа и 28 августа.

Все подробности проведения акции можно уточнить по телефону «горячей линии»: 8-800-550-02-40 и на официальном сайте «Здоровая Уфа».

Напомним, ранее в Уфе уже проходил розыгрыш призов для вакцинированных от COVID-19. Тогда победители получили 10 «айфонов», а одной счастливице досталась квартира.