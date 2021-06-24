Чиновники раскрыли, кому подарят квартиру в Уфе за прививку от коронавируса

Жилье получит некая Тамара Александровна из Уфы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартиру в Уфе за прививку от коронавируса получила некая Тамара Александровна, которая получила вакцину в северной части города.

Напомним, что региональные власти еще весной 2021 года запустили необычную для региона акцию – среди привившихся от коронавируса с 14 мая по 20 июня уфимцев разыгрывали 10 дорогих телефонов и квартиру на окраине столицы. Всего в акции участвовали более 38 тысяч человек. Обладателей ценных призов выбирали случайным образом, а запустил процесс генерации выигрышней комбинации бывший мэр Уфы Павел Качкаев.

По данным пресс-службы администрации Уфы, победительницей акции стала некая уфимка Тамара Александровна, которая вакцинировалась в поликлинике №8 в северной части города. Каких-то остальных подробностей городские власти пока не назвали.

Ранее мы выпускали большой материал о том, где в Уфе можно сделать прививку от коронавируса.