Среди вакцинированных от коронавируса жителей Уфы разыграют 10 «айфонов» и квартиру

10 жителей Уфы, прошедших вакцинацию, смогут выиграть смартфоны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Уфе объявили конкурс для тех, кто вакцинируется от коронавируса. Среди привитых жителей башкирской столицы разыграют 10 «айфонов» и однокомнатную квартиру. Акцию, которую назвали «Здоровая Уфа», организует «Общественный фонд развития города». Ее участниками станут те, кто сделает вакцину от COVID-19 в период с 14 мая по 20 июня текущего года.
– Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, – следует из положения акции.
А условия розыгрыша следующие:
1. Сделать прививку от COVID-19 в период c 14 мая по 20 июня;
2. Получить флаер с уникальным кодом участника акции;
3. До конца конкурса зарегистрироваться на сайте Здоровая Уфа и ввести уникальный код.
Розыгрыш призов состоится 23 июня. 10 победителей получат по телефону стоимостью не более 70 тысяч рублей, а главному счастливчику подарят однокомнатную квартиру, которая стоит не более 3 млн рублей.