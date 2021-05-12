Среди вакцинированных от коронавируса жителей Уфы разыграют 10 «айфонов» и квартиру

10 жителей Уфы, прошедших вакцинацию, смогут выиграть смартфоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе объявили конкурс для тех, кто вакцинируется от коронавируса. Среди привитых жителей башкирской столицы разыграют 10 «айфонов» и однокомнатную квартиру. Акцию, которую назвали «Здоровая Уфа», организует «Общественный фонд развития города». Ее участниками станут те, кто сделает вакцину от COVID-19 в период с 14 мая по 20 июня текущего года.

– Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, – следует из положения акции.

А условия розыгрыша следующие:

1. Сделать прививку от COVID-19 в период c 14 мая по 20 июня;

2. Получить флаер с уникальным кодом участника акции;

3. До конца конкурса зарегистрироваться на сайте Здоровая Уфа и ввести уникальный код.

Розыгрыш призов состоится 23 июня. 10 победителей получат по телефону стоимостью не более 70 тысяч рублей, а главному счастливчику подарят однокомнатную квартиру, которая стоит не более 3 млн рублей.