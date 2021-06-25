Хабиров перенес новые ограничения по коронавирусу

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Глава Башкирии Радий Хабиров перенес на 5 июля вторую часть ограничений по коронавирусу, которые должны были вступить в силу в понедельник, 29 июня. По изначальному плану со следующей недели гражданам без справки о вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста запрещалось посещать кафе и рестораны вместимостью больше 50 человек, салоны красоты, массажные салоны, бани, сауны, фитнес-клубы и студенческие общежития.

Как объяснил руководитель региона, решение о переносе описанных выше ограничений было принято в связи с тем, что в Башкирии заканчивается вакцина. За минувшую неделю спрос на прививку среди жителей республики оказался слишком высоким.

– Во многих районах ее [вакцины] уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждем еще 35 тысяч. Мы активно работаем с оперативным штабом Правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку, – заверил Хабиров.

Он добавил, что перенос очередных запретов «даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться».