Хабиров перенесет новые ограничения по COVID-19 на более поздний срок

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров намерен перенести новые ограничения по COVID-19 на 12 июля. Об этом он сказал 1 июля на встрече с журналистами, сообщает корреспондент «КП-Уфа» Павел Крайнов.

Напомним, ранее предполагалось, что с 5 июля жителям республики без справки о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста будет запрещено посещать кафе и рестораны вместимостью более 50 человек, салоны красоты, массажные салоны, бани, сауны, фитнес-клубы и студенческие общежития. Теперь эти меры планируется ввести позже – 12 июля. Такое решение было принято на последнем совещании регионального оперштаба.

Правки в антиковидный указ Хабиров собирается внести сегодня, завтра документ будет опубликован.

– Если хочешь после 12-го [июля] сходить в парикмахерскую или в ресторан - будь готов прививаться, – дословно сказал глава Башкирии на встрече с представителями СМИ.

Напомним, сейчас в Башкирии уже действует ряд ограничений для тех, кто не привился от COVID-19: так, жители без вакцины либо отрицательного теста на коронавирус не могут посещать библиотеки, выставки, музеи, театры и кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры и ночные клубы.