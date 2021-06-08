В Уфе начался суд над активисткой Рамилей Саитовой, призывавшей снести кресты на Урале

Женщина обвиняется по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети Интернет».

В Уфе сегодня, 8 июня, в Кировском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении скандально известной активистки Рамили Саитовой. Женщина обвиняется по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети Интернет».

Саитова находится за решеткой с ноября 2020 года. Поводом для ареста тогда послужили ее экстремистские заявления в социальных сетях. Она призывала снести все кресты на Урале. Также была известна тем, что опубликовала видео, на котором пристает к молодым девушкам в парке и спрашивает, из какой они страны. К ней домой после публикации пришел следователь с проверкой, а она открыла ему дверь абсолютно голой и снова сняла это на видео.