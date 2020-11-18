Верховный суд Башкирии отказался выпускать из СИЗО обвиняемую в экстремизме Рамилю Саитову

фото: Рамиля Саитова // vk.com

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения апелляцию на арест уфимской общественницы Рамили Саитовой. Активистку посадили в следственный изолятор на два месяца из-за обвинения в экстремизме. Поводом для возбуждения уголовного дела о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» стали публикации в соцсетях, в которых Саитова требовала снести православные кресты на Урале.

Рамилю Саитову задержали 5 ноября. Спустя два дня Кировский районный суд Уфы вынес решение взять ее под стражу на два месяца.

Напомним, активистка уже делала спорные заявления в социальных сетях. В июле резонанс вызвал ролик, в котором Саитова пристает к молодым девушкам, выяснив, что они представители одной из кавказских национальностей. Запись возмутила пользователей. Они обвинили общественницу в разжигании межнациональной розни. Тогда ее поместили под арест на 10 суток.