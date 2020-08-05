Скандальная активистка из Башкирии смутила следователя голым видом

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:42:49+03:00

Правоохранитель пришел к Рамиле Саитовой домой, чтобы пригласить ее на следственные мероприятия

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Сегодня утром, 5 августа, домой к башкирской активистке Рамиле Саитовой пришел сотрудник следственного комитета. Он собирался пригласить ее в отдел, чтобы она дала объяснения по поводу скандального ролика с девушками армянской национальности [СК проводит проверку видео на признаки возбуждения ненависти и вражды по национальному признаку]. Однако общественница застала правоохранителя врасплох, встретив его у порога в голом виде. Все происходящее Саитова снимала на камеру телефона, а затем опубликовала запись на своем ютуб-канале.

На кадрах видно, что смущенный следователь просит активистку одеться и «проследовать с ним», чтобы взять с нее объяснительную. Та наотрез отказывается.

«Что, нельзя отложить? Там кого-то убивают без моих показаний? Выписывайте повестку. Что вам мешает? – спрашивает Саитова и добавляет, когда следователь опускает глаза. – Не смотрите ниже пояса. Смотрите мне в глаза».

Саитова пожаловалась правоохранителю, что силовые ведомства не проводят никаких проверок из-за угроз «убийством и расчленением», которые ей поступают от неизвестных. Следователь ответил, что принимает ее устное обращение.

Спустя несколько минут пререканий общественница убеждает сотрудника перенести следственные мероприятия на другой день, после чего он удаляется. В конце своего видео – уже в одиночестве – Саитова выражает надежду, «что ее не закроют».

ИСТОЧНИК KP.RU