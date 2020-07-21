2020-07-21T09:13:04+03:00
Общество

Поведение скандальной башкирской общественницы возмутило пользователей соцсетей

После публикации противоречивого ролика Рамиле Саитовой поступают угрозы с неизвестных номеров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Башкирская общественница Рамиля Саитова опубликовала на своих страницах в социальных сетях и ютуб-канале видео, массово возмутившее пользователей.

На записи активистка подходит к молодым девушкам, гуляющим по парку Александра Матросова в Уфе, и спрашивает, из какой они страны. Одна из них отвечает, что они армянки. После этого Саитова задает им вопрос, «с каких пор у нас столько армян в Уфе?». Услышав это, девушки пытаются уйти от общественницы, а та начинает их преследовать. На просьбу быть толерантной она говорит, что «толерантность – это смерть». Через несколько секунд активистка все-таки отстает от компании.

В сети ролик Саитовой вызвал настоящую бурю обсуждения и возмущения. Один только пост в инстаграме на данный момент собрал более семи тысяч комментариев. Пользователи обвинили общественницу в разжигании межнациональной розни. Некоторые призвали правоохранительные органы обратить внимание на видео.

По словам Саитовой, после публикации записи ей стали поступать звонки с угрозами с неизвестных номеров. Она публикуют эти телефоны на своей странице в фейбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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