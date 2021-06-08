«Папа вернулся домой!»: Беленов эмоционально высказался о возвращении Шамиля Газизова в «Уфу»

В «Уфу» Шамиль Газизов вернулся в начале 2021 года

Голкипер Александр Беленов поделился эмоциями, которые испытал после возвращения в команду Шамиля Газизова.

Приключения «Уфы» и Газизова начались после того, как генеральный директор уфимского клуба (и, по сути, один из его основателей) ушел работать на аналогичную должность в московский «Спартак». «Уфа» в итоге оказалась на гране вылета из РПЛ, а башкирского функционера уволили из «народной команды». К счастью для всех фанатов уфимского футбола, Газизов вернулся в команду и помог ей остаться в элите российского спорта.

- О возвращении Газизова можно сказать так - папа вернулся домой. Он поднимал клуб с самых низов. Все ребята восприняли его возвращение с позитивной стороны. Нам иногда не хватало Шамиля Камиловича, - объяснил Беленов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также лидер уфимской команды рассказал, что Газизов весьма разносторонний человек, который может как «напихать и похвалить».

Среди главных качеств гендиректора вратарь назвал прагматичность и открытость к любому диалогу.

Ранее редакция «КП-Уфа» публиковала собственное большое интервью с Шамилем Газизовым.