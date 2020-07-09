2020-07-09T01:03:23+03:00
Спорт

Шамиль Газизов стал новым генеральным директором московского «Спартака»

Бывший гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов попробует вывести из кризиса легендарный футбольный клуб.
Рустам МАКСЮТОВ
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Шамиль Газизов принял новый вызовШамиль Газизов принял новый вызовФото: Рустем АХУНОВ
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Главное лицо и один из творцов успехов ФК «Уфа» Шамиль Газизов достаточно неожиданно уходит на аналогичную должность генерального директора в легендарный «Спартак». Данную информацию подтвердил владелец московского клуба Леонид Федун. Напомним, днем ранее в «Спартаке» расстались с Томасом Цорном, который за год работы своими результатами не впечатлил ни руководство, ни ветеранов, ни болельщиков.

То, что выбор пал на Шамиля Газизова с одной стороны удивительно, но с другой вполне вписывается во все, что ранее заявлял Федун. У москвичей уже долгое время творится что-то неладное с расходами – богатый по меркам российской премьер-лиги клуб постоянно спускает деньги на странные трансферы, которые не окупаются. Некоторые футболисты, как например, защитник Баду или вратарь Романьоли стали культовыми среди фанатов и олицетворением того, как не надо работать на трансферном рынке.

За 10 лет в «Уфе» Газизов, конечно, тоже ошибался в трансферах, но это скорее были исключения из правил. В первую очередь гендир башкирского клуба зарекомендовал себя гениальным менеджером, сумевшего продать Зинченко в «Манчестер Сити», Лунева в «Зенит», Дивеева в ЦСКА. И это далеко не весь список. С таким постоянством в топ-клубы не поставляет футболистов никто. Лидеры «Уфы» уходили, а на их место приходили новые, и на них вновь заглядывались топы. За короткий срок функционеру удалось наладить систему, которая работала, как надежные швейцарские часы.

Сможет ли он такое провернуть в московском «Спартаке»? Большой вопрос, уж слишком много групп влияния крутятся рядом с клубом. В «Уфе» Газизов работал спокойно и был королем всего процесса, решая даже то, какой краской будет выкрашена раздевалка футболистов. В Москве же каждый новый день будет преподносить что-то новое, и эти сюрпризы далеко не всегда будут приятными. Для начала нужно попробовать найти общий язык с импульсивным главным тренером Домиником Тедеско, а также провести полную ревизию всего состава. При этом сильно тратиться в ближайшее время не получится. Леонид Федун между делом намекнул, что бюджет «Спартака» из-за пандемии коронавируса серьезно просел. Именно под цели эффективной оптимизации и приходит Газизов, который умеет добиваться результата при минимуме финансов.

В настоящий момент совершенно непонятно, что ожидает «Уфу», которая в концовке чемпионата осталась без своего руководителя. Команда продолжает борьбу за еврокубки, скоро межсезонье и открывается трансферное окно – любому новому человеку сходу влиться будет крайне тяжело, особенно учитывая скудность бюджета, который чуть ли не самый низкий во всей лиге. Переход в «Спартак» проходил молниеносно, и вряд ли в руководстве Башкирии держали запасной вариант. Но преемника в любом случае надо искать быстрее, иначе команду, которую собирали под авторитет и надежное мужское слово Газизова, может начать штормить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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