Ни жара, ни соперник не помешали «Уфе» сохранить прописку в премьер-лиге

Победным для «Уфы» стал автогол защитника «Арсенала» Беляева. Фото: premierliga.ru

Футбольный клуб «Уфа» благодаря победе над тульском «Арсеналом» сумел сохранить место в премьер-лиге на следующий сезон. По итогам чемпионата команда из Башкирии заняла 13-е место. Так как ранее было принято решение, что переходных матчей между клубами премьер-лиги и ФНЛ в этом сезоне не будет, подобный результат позволил футболистам и руководству «Уфы» выдохнуть спокойно – они остаются в элите и никуда не вылетают.

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА

Футбольный матч между «Уфой» и «Арсеналом» стартовал с неожиданности. Сюрпризом стало то, что игра так и не началась в назначенное время. Болельщики нервно ерзали на трибунах, вместо футболистов по газону ходили какие-то люди в костюмах с массивными приборами в руках. Оказалось, что неизвестными личностями на поле оказались организаторы, делегат и прочие официальные лица, а конструкция в их руках представляла собой несколько скрепленных ртутных термометров. Да, они усиленно измеряли температуру воздуха.

В столице Башкирии уже в течение нескольких дней стоит аномальная жара, которая выше обычных показателей примерно на семь градусов. 16 мая в 16:00 по местному времени столбики термометров в Уфе показывали примерно +32 градуса. Но это в тени.

На стадионе «Нефтяник» температуру измеряли у поля. Учитывая, что газон там искусственный, и он от него всегда прилично парит, официальные термометры организаторов показали больше +40. По регламенту играть нельзя, если температура воздуха превышает +35 градусов.

К недовольству зрителей матч перенесли на неопределенное время. Каждые полчаса на поле продолжала выходить делегация и измерять температуру. В итоге, до необходимых отметок похолодало только к 17:00. Оставив время на полив газона и разминку игроков, начало матча назначили на 18:00. Итого – перенос на два часа.

Все бы ничего, и это ограничилось бы лишь неудобством для болельщиков, пришедших на стадион, но то был матч последнего тура чемпионата, в котором традиционно абсолютно все играют в одно время, чтобы не знать турнирных раскладов и сохранять мотивацию до финального свистка. «Уфа» и «Арсенал», которые сохраняли шансы на вылет в ФНЛ, начинали играть в тот момент, когда в матче между волгоградским «Ротором» и казанским «Рубином» уже шло дополнительное время. Нет сомнений, что сразу после окончания параллельной встречи все футболисты уже знали счет. Ничья в Казани автоматически обеспечила «Арсеналу» прописку в премьер-лиге на следующий сезон. «Уфе» же оставалось просто не проиграть. Вся остросюжетность тут же испарилась. Хозяевам требовалось добиться необходимого результата против немотивированного соперника.

Матч смогли начать только, когда температура спала до +34 градусов. Фото: ФК "Уфа"

НЕ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

После долгожданного стартового свистка футболисты «Уфы» сразу ринулись в бой. Пока «Арсенал» привыкал к газону, «горожане» провели ряд острых атак. Подобная активность привела к опасному штрафному, который мастерски использовал Бауэр, навесив точно на голову Иванова – 1:0. Шансов у вратаря Шамова не было, но остались вопросы к его защитникам, которые оставили широченный свободный коридор для оппонентов.

Несмотря на жару, нельзя сказать, что температура воздуха как-то сказывалась на действиях игроков. Двигались и перемещались по полю они довольно активно. Да и сама игра была довольно цельной, не разбивалась на эпизоды.

«Арсенал» после пропущенного быстрого гола старался действовать на встречных курсах. Особенно ярко действовал замбийский нападающий Кангва. Сначала на 22-й минуте он подкараулил отскок и с разворота ударил из убойной позиции. Беленов в воротах «Уфы» среагировал каким-то чудом. Но даже его реакции не хватило на 33-й минуте, когда тот же Кангва пробивал головой после подачи. Форвард попал точно в угол, и счет сравнялся – 1:1.

Первый тайм наверняка так и бы закончился ничьей, если бы в дело не вмешался роковой случай. Совершенно обычный угловой перед перерывом неожиданно принес большие проблемы для обороны гостей. Мяч по неудобной траектории прилетел к Беляеву, который активно пытался от него увернуться, да только срезал в собственные ворота – 2:1.

«УФА» ОСТАЕТСЯ

Второй тайм проходил уже менее эмоционально. Фактически окончательно весь нерв противостояния потушил Григалава, который ни с того ни с чего в центре поля сзади ударил по ногам Бауэру. Непонятно, что там произошло между футболистами, но выглядело очень грубо и вполне себе на красную карточку. Главный арбитр Сергей Карасев на всякий случай подтвердил свое решение через ВАР и со спокойной душой отправил полузащитника «Арсенала» отдыхать в раздевалку.

Более показательна в плане происходящего на поле статистика второго тайма – «Арсенал» за 45 минут не нанес ни одного удара в створ ворот хозяев. «Уфа», что объяснимо, тоже не стала ничего форсировать и просто довела матч до логического завершения.

Финальный свисток можно назвать облегчением для всей футбольной Башкирии. Труднейший сезон наконец-то завершен. В какие-то моменты по ходу чемпионата уже даже казалось, что выползти из зоны вылета не удастся. Выбраться из сложнейшей ситуации помогли крайне вовремя проведенная смена тренера и удача. Ту же ничью с чемпионским «Зенитом» в предпоследнем туре вполне можно считать по-настоящему драгоценной.

Теперь у главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова есть несколько месяцев, чтобы собрать команду под себя и выдать более положительный результат в следующем сезоне. Предпосылки для этого прослеживаются.