Спортивный функционер Шамиль Газизов после ухода с должности генерального директора футбольного клуба «Спартак» вновь приступил к работе в родной «Уфе». Будет ли он там гендиром, пока неизвестно – есть только «принципиальная договоренность», официально его должность будет «определена позже». Об этом сообщил председатель совета директоров башкирской команды Ростислав Мурзагулов.– Вопрос [об официальной должности] не волнует ни его, ни меня. Главное, что «Уфа» – это родной клуб для него, а он родной для клуба человек. С этого дня мы обсуждаем все наши проблемы, вопросы, задачи, для нас это самый важный момент, – сообщил Мурзагулов РИА-Новостям. – Безусловно, и ближайшие трансферы мы будем с ним обсуждать.Напомним, Шамиль Газизов стал генеральным директором ФК «Уфа» спустя год после создания клуба, в 2011. Там он зарекомендовал себя эффективным менеджером, после чего его персоной заинтересовался «Спартак». 9 июня 2020 года Газизов стал гендиром московской команды. Правда, надолго менеджер там не задержался. Уже в декабре он оставил эту должность и вернулся на родину. Предположительная причина ухода – появление у «красно-белых» нового спортивного директора Дмитрия Попова.