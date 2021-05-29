Тление мусорного полигона под Уфой привело к выбросу загрязняющих веществ

фото: МЧС РБ

Тление мусорного полигона в районе села Новые Черкассы под Уфой привело к выбросу в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом 28 мая сообщили в Минэкологии Башкирии. Жителей республики попросили «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации».

– «Управление государственного аналитического контроля» с помощью передвижной лаборатории провело маршрутные обследования с отбором проб атмосферного воздуха в районе поселка Новые Черкассы и по направлению розы ветров в Уфе. Имеются превышения максимально разовой концентрации по некоторым веществам, – передали в ведомстве, не уточнив, о каких именно веществах идет речь.

Тем временем Башгидромет передает, что в семь часов утра 27 мая на территории города было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по пыли (2,2 ПДК на улице Злобина), по сероводороду (1,8 ПДК на улице Ульяновых) и по фенолу (1,3 ПДК на улице Свободы).

Сейчас на полигоне происходит ликвидация внештатной ситуации. На месте работают 30 человек из «Спецавтохозяйства по уборке города», четыре пожарных расчета, шесть поливомоечных машин, пять самосвалов по отсыпке грунта. Площадь тления продуктов горения составляет 30 квадратных метров.

Напомним, санкционированная свалка загорелась утром 26 мая. Ее оперативно потушили, однако она продолжает тлеть. Инцидент сразу же отразился на качестве воздуха – уфимцы стали жаловаться на неприятный запах на улицах города. Ситуацию под свой контроль взял Роспотребнадзор.