Жители сразу четырех районов Уфы пожаловались на химический запах

На химический запах пожаловались жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов Уфы стали жаловаться на химический запах на улице. Десятки вызовов поступили в региональное МЧС. Экстренное ведомство перенаправило информацию в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Минэкологии Башкирии.

Как удалось выяснить специалистам, химический запах распространился по республиканской столице из-за тлеющего мусорного полигона в селе Черкассы в Уфимском районе. Санкционированная свалка загорелась утром 26 мая. На данный момент открытое горение там ликвидировано.