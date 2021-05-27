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Общество27 мая 2021 7:58

Жители сразу четырех районов Уфы пожаловались на химический запах

В МЧС рассказали, в чем дело
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На химический запах пожаловались жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов

На химический запах пожаловались жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов

Фото: Рустем АХУНОВ

Жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов Уфы стали жаловаться на химический запах на улице. Десятки вызовов поступили в региональное МЧС. Экстренное ведомство перенаправило информацию в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и Минэкологии Башкирии.

Как удалось выяснить специалистам, химический запах распространился по республиканской столице из-за тлеющего мусорного полигона в селе Черкассы в Уфимском районе. Санкционированная свалка загорелась утром 26 мая. На данный момент открытое горение там ликвидировано.

Химический запах по Уфе распространился из-за тлеющей свалки за городом // фото: МЧС РБ