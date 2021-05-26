Под Уфой на площади в 300 квадратных метров загорелся мусорный полигон

фото: Минэкологии РБ

Сегодня, 26 мая, на территории полигона нерадиоактивных твёрдых коммунальных отходов в посёлке Новые Черкассы под Уфой вспыхнул пожар. Его площадь составила 300 квадратных метров. Об этом сообщили в Минэкологии Башкирии.

– На данный момент открытые очаги горения ликвидированы, наблюдается небольшое задымление участка, – передали в ведомстве. – В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации принимают участие четыре пожарных расчёта, 7 поливомоечных машин, экскаватор, 1 погрузчик и 6 бульдозеров.

Помимо этого, на месте работают шесть грузовиков «КамАЗ» и 40 человек личного состава. Они занимаются отсыпкой грунтом.

В Минэкологии республики жителей попросили внимательно относиться к мусору и не выкидывать легковоспламеняющие вещества в контейнеры для твердых коммунальных отходов.