В Уфе Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с химическим запахом

Причиной запаха стало тление мусора на полигоне в селе Черкассы.

В Уфе Роспотребнадзор после жалоб горожан на химический запах взял ситуацию под личный контроль, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в РБ» проведут отбор проб в Уфе и Уфимском районе.

- Исследования будут проводиться более чем на 15 показателей, - пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского и Советского районов Уфы вчера 26 мая стали жаловаться на химический запах на улице. Причиной запаха стало тление мусора на полигоне в селе Черкассы.