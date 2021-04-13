Глава Ишимбайского района Башкирии, выступавший против защитников Куштау, покинул свой пост

Фото: личная страница Азамата Абдрахманова в соцсетях

Скандальный глава Ишимбайского района, который выступал против защитников Куштау, покидает свой пост. Все дело в том, что срок контракта, заключенного с чиновником истекает, и его должность становится вакантной.

На сайте районной администрации уже опубликован указ о проведении конкурса на замещение должности главы муниципалитета. Прием документов от кандидатов на пост главы Ишимбайского района будет проводиться 14, 15, 16, 19 и 20 апреля. Сам же конкурс, где выберут нового главу, пройдет 6 мая 2021 года.

Сам Азамат Абдрахманов свой уход с поста главы района, где он работал с 2019 года, пока еще никак не прокомментировал. Впрочем, по данным источника РБК-Уфа в правительстве, чиновник собирается участвовать в конкурсе и будет претендовать на новый срок.