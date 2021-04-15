Весенний паводок 2021 в Уфе и Башкирии на 15 апреля: вода постепенно подступает и к столице

Фото: МЧС по Башкирии

Башкирия по-прежнему находится во власти «большой воды». По прогнозу главы Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, который был звучен 14 апреля во время брифинга по паводковой ситуации, из-за подъема крупных рек в пригороде Уфы ожидаются серьезные подтопления.

«Очень сложная фаза», отметил он, начнется в тот момент, когда поднимется уровень воды в Белой, Деме и Уфе. Также стало известно, что из-за наводнений возможен рост случаев кишечных расстройств. Об этом сообщила глава башкирского управления Роспотребнадзора на заседании противопаводковой комиссии.

В Башгидрометцентре также предоставили свой гидрологический обзор. Метеорологи напомнили, что на реке Уршак в период с 6 по 13 апреля максимальный уровень воды превысил норму на 171 см, из-за чего затопило деревни Сабурово. Бекетово, Ляхово и Булгаково. На данный момент, согласно сообщению, началось снижение. Общий спад по оценке синоптиков составляет 75 см.

Что касается степных рек, то, к примеру, уровень в Чермасане в настоящее время упал на 159 см. На реке Буй в ближайшие два дня ожидается максимальный подъем уровня воды. В настоящее время подъем составляет 474 см.

Горные реки вскрылись в период с 8 по 14 апреля с резким подъемом воды до 259 см, передали в Башгидрометцентре. На реках Инзер и Юрюзань пришлось разрушать заторы льда искусственно. В настоящий момент наблюдается ледоход, общий подъем воды составляет от 14 до 417 см. Со ссылкой на МЧС по РБ передается, что на реке Ай в результате затора подтопило Месягутово.

Уровень воды Белой у Стерлитамака понизился на 9 см до 258 см, общий подъем составил 148 см. Около Уфы уровень повысился за сутки на 65 см, общий подъем составил 478 сантиметров. Около Бирска – повышение на 110 см, общий подъем составил 503 см.

– Согласно сложившимся гидрометеорологическим условиям в ближайшую неделю на малых степных реках ожидаются спады уровней воды и прохождение максимальных уровней воды на горных реках. На реках Уфа, Белая и Дема рост уровней воды сохранится, – уточнили в Башгидрометцентре.