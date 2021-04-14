Власти Башкирии рассказали, какие районы Уфы вскоре могут уйти под воду

фото: Управление гражданской защиты по Уфе

Из-за подъема крупных рек в Башкирии ожидаются серьезные подтопления в пригороде столицы Уфы. Об этом на брифинге по паводковой ситуации в регионе 14 апреля сообщил глава Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров. По словам главы экстренного ведомства, «впереди ожидается очень сложная фаза» – когда три крупные реки, Уфа, Белая и Дема, начнут подниматься.

– На сегодняшний день у нас подъем воды Уфы и Белой сдерживаются благодаря крупным гидротехническим сооружениям – Нугушскому, Юмагузинскому и Павловскому. Пока нет тех значительным подъемов, которые ожидаются. Но Дема у нас уже показывает свой характер. В ближайшее время мы ожидаем там подъем уровня воды – сегодня-завтра, – отметил Гумеров.

Он предупредил, что к подъему реки Демы нужно быть готовыми жителям деревни Лекаревки, жилого района Глумилино, улицы Новгородской (Демский район), а также садовых товариществ Чернозерский и Золотая рыбка.

После подъема реки Демы уровень воды начнет расти на Белой: подтопления, по данным Гумерова, начнутся в Стерлитамаке, а затем – в «низменной части Уфы». Под угрозой находятся Нижегородка, Кооперативная поляна и СНТ Козарез.

Напомним, вчера, 13 апреля, серьезное наводнение произошло в селе Месягутово - административном центре Дуванского района. На место вылетал глава Башкирии Радий Хабиров