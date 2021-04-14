Из-за половодья в Башкирии может быть рост кишечных расстройств

Фото: МЧС по Башкирии

Глава Роспотребнадзора в Башкирии Анна Казак сегодня, 14 апреля, на заседании региональной противопаводковой комиссии сообщила, что в республике может быть зафиксирован рост кишечных расстройств.

Сложившуюся ситуацию представитель ведомства связала с началом половодья. По мнению Казак, чтобы положение не усугубилось, нужно проверять качество воды, подаваемой в дома.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение и поручил кабмину региона обеспечивать местных жителей дезинфицирующими и чистящими средствами.

«КП-Уфа» ранее связалась со специалистом Роспотребнадзора, который сообщил, как меняется качество питьевой воды во время паводка. Начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Башкирии Лариса Кильдюшов подтвердила, что в период половодья питьевая вода становится хуже.