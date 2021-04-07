До 2 августа перекроют еще один участок Комсомольской улицы в Уфе

Администрация Уфы сообщила, что участок улицы Комсомольской закроют до 2 августа 2021 года для реконструкции. Речь идет, уточнили в мэрии, об отрезке от улицы 50 лет СССР до улицы Рязанской.

Реконструкция улицы началась еще в 2019 году. Строители ремонтируют участок протяженностью 3,84 километра от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума. Сейчас местные жители, как ранее сообщали в «КП-Уфа» жалуются на создавшиеся условия в виде гор грязи, луж и никак не огороженных ям. Редакция даже нашла за ТЦ «Семья» настоящий водопад из грязи. Позже власти отметили, что пешеходные дорожки появятся на улице, чтобы люди могли ходить по улице, 15 апреля.

В сегодняшнем сообщении в пресс-службе мэрии попросили с пониманием отнестись к «временным неудобствам».