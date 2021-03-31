В центре Уфы найден жуткий водопад с коричневой жижей

Ремонт на Комсомольской глобальный – меняют коммуникации, ямы вырыты до нескольких метров в глубину, куда можно провалиться ночью из-за невнимательности. Фото: Рустем АХУНОВ

Обстановка на улице Комсомольской оставляет желать лучшего – из-за ремонта жители микрорайона погрязли в грязи, красной глине и огромных лужах. Автомобилистам нужно постараться, чтобы не оставить нигде бампер или проткнуть колеса, а пешеходам – дойти до дома или остановки целыми и невредимыми и чистыми, ведь кругом идет ремонт, стоят бетонные блоки и горы песка.

Ремонт на Комсомольской глобальный – меняют коммуникации, ямы вырыты до нескольких метров в глубину, куда можно провалиться ночью из-за невнимательности.

Здесь же «КП-Уфа» нашла жуткий водопад, который усиливается с каждым разом, когда по улице проезжают машины. Вода стекает в ту самую глубокую яму. Все бы ничего, но здесь проходят люди, забирают детей из детсада, и все это представляет для жителей большую опасность. Один неверный шаг, и ты провалился. Местные жители, к слову, радостно встретили журналистов в своем районе и попросили сделать побольше фотографий, ведь они уже устали так жить.

Ремонт закончится только в ноябре 2021 года.