В Башкирии простились с умершим главой Аскинского района - его похоронили рядом с братом

фото: glavarb.ru

Сегодня, 29 марта, состоялась церемония прощания с главой Аскинского района Башкирии Ришатом Дихиным. Он скончался 27 марта на 34-м году жизни после тяжелой болезни. Его близкие сообщили, что чиновник проходил лечение в Зубовском ковид-госпитале

фото: glavarb.ru

На траурной церемонии, которая прошла в селе Аскино, с речью перед родными, друзьями и коллегами покойного выступил руководитель региона Радий Хабиров. Он выразил глубокие соболезнования родителям Дихина, а также его супруге и детям, пообещав не оставлять их одних и всегда о них заботиться. Полный текст речь главы Башкирии – ниже. Ришат Дихин возглавлял Аскинский район на протяжении двух лет – с февраля 2019 года.

Стенограмма с сайта администрации главы Башкирии

По данным издания «Аскинская новь», Дихина похоронили рядом с братом, который скончался не так давно.

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