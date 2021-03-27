Первые лица Башкирии высказались о смерти Ришата Дихина

Первые лица Башкирии выразили соболезнования близким умершего главы Аскинского района Фото: https://vk.com/id519226147

Радий Хабиров и Константин Толкачев выразили соболезнования близким умершего главы Аскинского района Башкирии.

Известно, что смерть забрала Ришата Дихина в возрасте 33 лет. Его близкие сообщали, что он много трудился, не жалел себя, а последнее время проходил лечение в Зубовском инфекционном госпитале. К сожалению, врачам не удалось спасти молодого чиновника.

О печальной ситуации высказались первые лица республики.

- Молодой и яркий глава Аскинского района. Жить и жить. Мои соболезнования родным и близким, - пишет в соцсетях Радий Хабиров.

Также соболезнования близким Дихина выражает председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

- К великому сожалению, жизнь его оборвалась очень рано. Его уход – огромная потеря для всех нас. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. В этот скорбный день выражаю искренние соболезнования родным и близким Ришата Маратовича.