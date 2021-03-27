Стало известно, когда простятся с умершим главой Аскинского района Башкирии

С мужчиной простятся 29 марта Фото: https://vk.com/id519226147

Церемония прощания с главой Аскинского района Башкирии Ришатом Дихиным состоится 29 марта.

27 марта в Башкирии на 34 году жизни скончался Ришат Дихин, последние годы трудившийся главой Аскинского района республики. Его близкие сообщили, что чиновник проходил лечение в Зубовском инфекционном госпитале, где лечат больных коронавирусом. Свои соболезнования близким Дихина начали выражать первые лица республики и простые жители Башкирии.

Позже в местных группах в социальных сетях появилась информация о том, что церемония прощания с Ришатом Дихиным пройдет в понедельник, 29 марта, с 10 до 12 часов в ДК села Аскино. Похоронят мужчину на родной земле в селе Урмиязы.

У Ришата Дихина осталась супруга и двое детей. Редакция «КП - Уфа» приносит соболезнования всем близким Ришата Маратовича.