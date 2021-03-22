В Минздраве рассказали о состоянии предпринимателя, зарезавшего юриста в центре Уфы

Яшин нанес несколько ударов 33-летнему правозащитнику, а потом пытался покончить с собой, но свой умысел не довел до конца.

Сегодня 22 марта в Минздраве республики рассказали о самочувствии 49-летнего Станислава Яшина, который в среду 17 марта в центре Уфы устроил кровавую бойню – зарезал юриста, а потом пытался покончить с собой.

- Состояние средней тяжести, больной в отделении торакальный хирургии (хирургия органов грудной клетки – Ред.), - прокомментировала «КП» пресс-секретарь Софья Алешина.

Напомним, что 18 марта ему сделали операцию, пациент находился в тяжелом состоянии.

История прогремела на всю Башкирию на прошлой неделе. На улице Пушкина Яшин напал с ножом на Александра Елисеева, юриста, который взыскивал с него крупную сумму, защищая интересы олигарха Сергея Веремеенко. Яшин нанес несколько ударов 33-летнему правозащитнику, а потом пытался покончить с собой, но свой умысел не довел до конца. В отношении него возбуждено уголовное дело. Елисеева похоронили в пятницу 19 марта на Южном кладбище.