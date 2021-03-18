Стало известно о состоянии подозреваемого в убийстве 33-летнего юриста в Уфе

В отношении Яшина возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

«КП-Уфа» узнала о состоянии 49-летнего Станислава Яшина, подозреваемого в убийстве 33-летнего юриста в центре Уфы 17 марта.

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина, его состояние оценивается как тяжелой степени тяжести. Ему сделали операцию. Яшин находится под наблюдением врачей в РКБ имени Куватова.

Напомним, вчера на улице Пушкина недалеко от Арбитражного суда республики произошла кровавая драма – был убит юрист Александр Елисеев. На глазах у прохожих на него напал 49-летний предприниматель и нанес ему несколько ударов ножом. После содеянного он скрылся в соседнем квартале, где пытался наложить на себя руки. Но до конца дело довести не удалось, с ранами его доставили в реанимацию. В отношении Яшина возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.