«Я обещаю быть такой же сильной, как ты»: жена убитого юриста в Уфе высказалась о муже

-Я не хочу верить, что это правда, мой родной, мой любимый, мой Сашенька, - пишет Анастасия.

Анастасия Елисеева, супруга убитого 33-летнего юриста в Уфе, скорбит по своему мужу. В социальных сетях она написала, что «ужасное известие, которое мелькает везде в новостях, произошло с ее мужем».

- Я не хочу верить, что это правда, мой родной, мой любимый, мой Сашенька. Такой живой на этих снимках, - написала она под последней фотосессией с ним. – Просто душа в клочья... прости меня за все. Я обещаю быть такой же сильной как ты! Ради наших деток!

Напомним, громкое преступление произошло на улице Пушкина в Уфе 17 марта – здесь 49-летний предприниматель зарезал 33-летнего правозащитника на глазах у прохожих. Он нанес ему несколько ударов ножом, а затем скрылся. Его нашли в соседнем квартале – там он пытался совершить суицид, но не вышло. Мужчину госпитализировали в РКБ именит Куватова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).