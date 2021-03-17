Убитый в центре Уфы юрист назвал имя убийцы в последние секунды своей жизни

Последними словами пострадавшего были «пожалуйста, быстрее».

Стало известно, что сказал Александр Елисеев юрист, которого сегодня днем 17 марта зарезали на улице Пушкина в Уфе. Видеозапись последних секунд жизни Елисеева появилась в распоряжении «КП-Уфа».

На кадрах видно, как правозащитник лежит на асфальте и просит помощи. Автор видео спрашивает, кто расправился с ним.

- Расстегните ремень ему! Стас его зовут?

- Стас Яшин, - говорит Елисеев хриплым голосом.

Последними словами пострадавшего были «пожалуйста, быстрее». К сожалению, спасти его не удалось. Он скончался до приезда скорой.

Напомним, что сегодня прохожие стали свидетелями жестокого убийства. Убитым оказался юрист, у него остались двое детей и жена, беременная третьим. Делом занимаются правоохранители.