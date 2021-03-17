Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия17 марта 2021 14:47

Убитый в центре Уфы юрист назвал имя убийцы в последние секунды своей жизни

Видео сняла очевидица, надеясь, что оно поможет следствию
Эльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий

Последними словами пострадавшего были «пожалуйста, быстрее».

Стало известно, что сказал Александр Елисеев юрист, которого сегодня днем 17 марта зарезали на улице Пушкина в Уфе. Видеозапись последних секунд жизни Елисеева появилась в распоряжении «КП-Уфа».

На кадрах видно, как правозащитник лежит на асфальте и просит помощи. Автор видео спрашивает, кто расправился с ним.

- Расстегните ремень ему! Стас его зовут?

- Стас Яшин, - говорит Елисеев хриплым голосом.

Последними словами пострадавшего были «пожалуйста, быстрее». К сожалению, спасти его не удалось. Он скончался до приезда скорой.

Напомним, что сегодня прохожие стали свидетелями жестокого убийства. Убитым оказался юрист, у него остались двое детей и жена, беременная третьим. Делом занимаются правоохранители.

Криминал