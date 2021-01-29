Верховный суд Башкирии вновь перенес заседание по делу об изнасиловании экс-дознавательницы в отделе полиции

Рассмотрение уголовного дела продолжится 3 февраля 2021 года

Сегодня, 29 января, в Верховном суде Башкирии состоялось очередное заседание по громкому делу об изнасиловании экс-дознавательницы в Уфимском отделе полиции. Как сообщили «КП-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, следующее заседание состоится 3 февраля и начнется в 14:00.

Громкая история началась еще в конце октября 2018 года – тогда молодая сотрудница МВД обвинила троих высокопоставленных коллег в надругательстве. В итоге, теперь уже бывших офицеров полиции Павла Яромчука, Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева уволили со службы и поместили под арест.

Резонансное дело прошло несколько этапов и рассматривалось сначала в Кировском районном суде, затем в Верховном суде Башкирии, а потом и в Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре. На сегодняшний день все трое обвиняемых вновь помещены под домашний арест, а дело уже во второй раз рассматривает Верховный суд республики.

Известно также, что даже после вынесения нового приговора обвиняемым, как у стороны защиты, так у потерпевшей или гособвинения будет возможность вновь обжаловать его в кассационном суде в Самаре. Ставить точку в этой истории пока рано.

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