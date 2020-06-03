В Уфе оправдали двух полицейских, которых обвиняли в изнасиловании дознавательницы, третий получил реальный срок

В Уфе суд оправдал двух экс-полицейских, которых обвиняли в изнасиловании 23-летней дознавательницы, третий же мужчина получил четыре года тюрьмы.

Апелляцию обвиняемых в Верховном суде Башкирии рассматривали сегодня, 3 июня. Товарищ одного из экс-полицейских Андрей Шурухин сообщает, что судья оправдал Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука Фемида приговорила к четырем годам тюремного заключения. Срок заключения сократили ровно в пять раз - в конце 2019 года экс-полицейские получили 20 лет заключения на троих (по семь - Матвееву и Галиеву и шесть - Яромчук)

Напомним, что громкая история произошла осенью 2018 года. 23-летняя дознавательница отдела МВД по Уфимскому району Башкирии заявила, что ночью ее пригласили в офис высокопоставленные полицейские, которые распивали алкоголь. Там, со слов девушки, ее изнасиловали трое мужчин. Разумеется, вскоре всех участников пьяных посиделок в отделе полиции уволили из органов, а троих уже экс-стражей порядка поместили в СИЗО. Позже началось расследование и долгий суд.

В итоге первая инстанция приговорила Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева к семи годам заключения, их коллега Павел Яромчук получил шесть лет тюрьмы. Адвокаты мужчин сразу же начали подавать на апелляцию, дело вновь затянулось. Такими же действиями начал заниматься и гособвинитель - прокуратуре наказание показалось слишком мягким.

Павел Яромчук приговорили к реальному срокуФото: Рустем АХУНОВ

Следует учитывать, что бывшие полицейские находились под стражей с ноября 2018 года. Под домашний арест мужчин отпустили весной 2019 года.

В пресс-службе Верховного суда Башкирии добавили, что Яромчука взяли под стражу прямо в здании суда.

- Исковые требования потерпевшей удовлетворены частично. Постановлены взыскать компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Матвеев и Галиев оправданы за непричастностью к совершению преступлений

БУДУТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО УЩЕРБА

Поддержать экс-полицейских в этот волнительный момент приехали их близкие и друзья. Лучший друг Эдуарда Матвеева Андрей Шурухин, который не пропускал ни одного судебного заседания, не может сдержать своей радости, но признается – в другом исходе никто и не сомневался.

- Сразу скажу – мы все наперед знали, что справедливость восторжествует. По-другому просто не бывает, поэтому суд вынес единственное правильное решение. Матвеева и Галиева освободили в зале суда, а вот по поводу Яромчука ничего сказать не могу. Он же там один с ней [дознавательницей] оставался, что там уж у них происходило! Конечно, мы все очень рады, потому что волнительно было все равно.

На вопрос, будут ли оправданные экс-полицейские требовать возмещения морального ущерба за месяцы, проведенные в СИЗО и под домашним арестом, Андрей Шурухин подтвердил, что будут подавать заявление, но позже. Пока всем нужно прийти себя от пережитого.

«НЕТ НИ ОДНОГО СЛЕДА БИОМАТЕРИАЛОВ»

Адвокат Салавата Галиева Аслям Халиков в беседе с «КП-Уфа» рассказал, почему Верховный суд Башкирии принял решение оправдать его подопечного.

- Мы постоянно говорили о доказательстве полной невиновности моего подзащитного. В итоге нет ни одного следа биоматериалов (принадлежащих Салавату Галиеву. – Ред), а также нет ни одного телесного повреждения, характерного именно для изнасилования. Другие повреждения были, но не характерные именно для изнасилования. К тому же подтвердилось алиби моего клиента, по времени он там не находился. Ну и наличие посторонних людей в качестве свидетелей тоже имело место быть. В совокупности нет ни одного доказательства его вины, что проанализировал Верховный суд республики, - рассказал «Комсомолке» Аслям Халиков.

По словам адвоката, вопрос о компенсации морального вреда за уголовное преследование они с Салаватом Галиевым пока не обсуждали. Как и возможность восстановления экс-полковника на службе в полиции.

- Компенсация – это его личный вопрос, мы пока не обсуждали. Что касается восстановления на службе, то это в области трудового законодательства, - подчеркнул адвокат.

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