В Уфе вынесли приговор 25-летнему парню, устроившему стрельбу возле Южного автовокзала. В мае 2019 года он убил выстрелом из охотничьего ружья своего знакомого и ранил его подругу.В прокуратуре Башкирии рассказали, что жертва вымогала у него деньги. Мужчина предлагал обвиняемому за 30 тысяч решить вопрос со сдачей сессии, и хотя тот позже отказался, требовал передачи денег.9 июня они встретились возле вокзала, чтобы обсудить ситуацию, и конфликт разгорелся снова. Обвиняемый достал из автомобиля ружье и трижды выстрелил в «Ладу Приору», на которой приехал его обидчик. Водитель получил смертельное ранение, а его 24-летняя спутница - пулю в бок. Жизнь ей спасла случайная прохожая, которая оказалась врачом. Стрелок же залез на капот авто, стал прыгать и громить стекла машины.Парня задержали на месте происшествия. Он признал вину в случившемся. Верховный суд приговорил его к 9 с половиной годам в колонии строгого режима.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУстроивший стрельбу у уфимского вокзала парень объяснил, зачем он это сделалНа преступления его толкнули угрозы и вымогательства (подробнее)«Решал конфликты словами» - знакомый об уфимце, застрелившем кредитора25-летний мужчина скончался на месте, а за жизнь молодой девушки борются врачи (подробнее)Стала известна личность врача, оказавшего помощь пострадавшей при стрельбе в УфеДевушке помогла врач из Малояза (подробнее)