2019-06-11T14:11:23+03:00
Происшествия

Устроивший стрельбу у уфимского вокзала парень объяснил, зачем он это сделал

На преступления его толкнули угрозы и вымогательства
Яна БАЗЕКИНА
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Парень объяснил, что погибший вымогал у него деньгиПарень объяснил, что погибший вымогал у него деньги
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Устроивший стрельбу в центре Уфы молодой человек заявил, что погибший от его рук парень вымогал у него деньги.

Сегодня, 11 июня, в Октябрьском районном суде Уфы избирают меру пресечения для 25-летнего Андрея Буяка, устроившего в минувшее воскресенье стрельбу неподалеку от Южного автовокзала.

Мужчина из своего охотничьего карабина в упор расстрелял знакомого, которому задолжал 60 тысяч рублей, ранил его спутницу, а потом начал прыгать на капоте и громить стекла машины. Прибывшие правоохранители задержали стрелка, а следователи возбудили уголовное дело. Жизнь пострадавшей девушке спасла случайная прохожая, которая оказалась врачом. 24-летнюю жительницу села Дмитриевки прооперировали, и сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В суде присмиревший Андрей Буяк заявил, что на преступление его толкнул… сам потерпевший.

История началась с того, что убитый якобы пообещал Буяку за определенную плату помочь решить проблемы с успеваемостью в университете. Сумма оказалась слишком большой для студента, поэтому он отказался. Однако «решала» настаивал на своем и начал вымогать у убийцы деньги.

- У них был «травмат», они мне угрожали и знали, где я живу, - рассказал парень «Башкирскому спутниковому телевидению» в зале суда.

Любопытно, что погибший 24-летний молодой человек был выпускником вуза, где учился Андрей Буяк. Вполне вероятно, что у него оставались некие связи, которые он использовать для решения проблем с учебой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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