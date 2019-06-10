Стала известна личность врача, оказавшего помощь пострадавшей при стрельбе в Уфе
Врачом, оказавшем первую помощь пострадавшей при стрельбе у здания уфимского автовокзала оказалась врач Виктория А.
Известно, что до последнего времени молодая женщина работала в гинекологическом отделении Малоязовской районной больницы. После этого Виктория переехала в Уфу, где начала работать в одной из местных больниц.
Во время происшествия Виктория не растерялась и смогла оказать пострадавшей 25-летней девушке первую помощь до тех пор, пока на место не приехали ее коллеги из «неотложки».
Известно, что найти девушку-врача удалось не без помощи республиканского профсоюза медиков. Именно его члены попросили СМИ о помощи в поисках героини. Надо полагать, что в скором времени Викторию ждет некое поощрение от профильного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU