2019-06-10T15:59:14+03:00
Общество

Стала известна личность врача, оказавшего помощь пострадавшей при стрельбе в Уфе

Девушке помогла врач из Малояза
Рустем АХУНОВ
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Работать в Уфе Виктория начала недавноРаботать в Уфе Виктория начала недавно
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Врачом, оказавшем первую помощь пострадавшей при стрельбе у здания уфимского автовокзала оказалась врач Виктория А.

Известно, что до последнего времени молодая женщина работала в гинекологическом отделении Малоязовской районной больницы. После этого Виктория переехала в Уфу, где начала работать в одной из местных больниц.

Во время происшествия Виктория не растерялась и смогла оказать пострадавшей 25-летней девушке первую помощь до тех пор, пока на место не приехали ее коллеги из «неотложки».

Известно, что найти девушку-врача удалось не без помощи республиканского профсоюза медиков. Именно его члены попросили СМИ о помощи в поисках героини. Надо полагать, что в скором времени Викторию ждет некое поощрение от профильного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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