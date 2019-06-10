«Решал конфликты словами» - знакомый об уфимце, застрелившем кредитора

Вчера, 9 июня, в центре Уфы раздались выстрелы и сирены скорой помощи. Вечером возле Южного автовокзала водитель белой «Тойоты Короллы» неожиданно достал из салона автомобиля охотничий карабин «Вепрь» (самозарядное гладкоствольное оружие, используемое для охоты на крупного зверя — медведя, лося, оленя) и открыл стрельбу по припаркованной возле остановки «Ладе Приоре», а затем начал прыгать по капоту и крушить лобовое стекло. Водитель «Приоры» был серьезно ранен в шею и умер от острой кровопотери на месте, а его спутница получила пулю в бок. К счастью, среди очевидцев оказалась женщина-медик, которая оказала первую помощь раненой. На скорой девушку отвезли в больницу, где за ее жизнь сейчас борются врачи.

Очевидцы говорят, что стрелок находился в неадекватном состоянии

«ЗАСТРЕЛИЛ, А ПОТОМ ПО КАПОТУ ПРЫГАТЬ СТАЛ»

Как рассказали очевидцы, все произошло в считанные секунды, и поначалу некоторые даже решили, что проходят какие-то учения.

- Я там в 20 метрах был. Все быстро произошло. Четыре выстрела. Потом смотрю, он уже на машине прыгает. Потом лег на асфальт, и его скрутили копы, - рассказывает Николай Н.

Как сообщили те же очевидцы, по всей видимости, стрелок находился в совершенно неадекватном состоянии.

- Такое ощущение, что под «химией» был. Застрелил человека, а потом по капоту прыгать стал, - убежден Максим А.

Когда полицейские задержали нападавшего, он не стал сопротивляться и добровольно сдался, после чего его передали сотрудникам следственного комитета.

- Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили очевидцев, злоумышленник задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Уфимца задержали и передали следователям

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ: КРУПНЫЙ ДОЛГ

Первоначально версией причины конфликта стала обычная дорожная разборка. Мол, убитый подрезал иномарку нападавшего, вот тот и решил наказать лихача. Потом появились догадки относительно любовного треугольника: якобы нападавший застукал свою подругу с любовником и решил отомстить парочке. Впрочем, следователи быстро опровергли все эти версии.

- Подозреваемый на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, - уточнили силовики.

То есть стрелок, задолжав своему приятелю крупную сумму денег (в социальных сетях озвучивается цифра 60 тысяч рублей) и не имея возможности погасить долг, решил расквитаться с кредитором? Звучит абсурдно, но пока это единственная официальная версия.

Кристину прооперировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное

«ШАНСОВ ВЫЖИТЬ НЕ БЫЛО»

Стали известны и личности всех участников конфликта. Погибшим водителем «Приоры» оказался 25-летний Расул А., а его раненой спутницей – 25-летняя Кристина Т. Оба они проживали в поселке Дмитриевка под Уфой и были знакомы с детства. Сам Расул работал в крупной нефтяной компании в другом городе, но регулярно приезжал в Башкирию навестить родителей. Где именно и как давно он был знаком со своей убийцей, а также с какой целью занял ему деньги – выясняют следователи.

Родные Расула уверены, что с пострадавшей девушкой парня не связывают любовные отношения: в тот роковой вечер он просто решил подкинуть приятельницу до дома, поскольку сам проживал по соседству.

- Мама Расула воспитывала сына в одиночку, все силы, деньги, любовь в него вложила, - рассказывает одноклассница погибшего. - Он на пятерки учился, поступил в Нефтяной университет, потом в Ярославль переехал. В матери своей души не чаял, поддерживал ее как мог. Она сейчас убивается, потому что абсолютно одна на этом свете осталась. А с Кристиной ничего у них не было, они просто очень хорошие друзья, это все знают.

Про саму Кристину Т. также известно немного. Знакомые сообщают, что девушка уже несколько лет была замужем за выходцем из средней Азии и воспитывала двухлетнего сына. По всей видимости, нападавший не стрелял в Кристину целенаправленно, и пуля случайно отрикошетила ей в бок. Девушка потеряла много крови, и только своевременные действия женщины-медика, оказавшейся по близости, спасли ей жизнь. Кристину отвезли в больницу и прооперировали, сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Стрелком-неадекватом оказался 24-летний уфимец Андрей Б., который проживал в поселке Миловка. Друзья отзываются о нем, как о спокойном и адекватном человеке и искренне недоумевают, что могло толкнуть его на такой поступок. Известно, что в марте он хотел продать свое ружье за 40 тысяч рублей, так как «настрелялся, а на охоту не ходит». Приобретал, кстати, Андрей его совершенно легально и зарегистрировал в феврале прошлого года. На страничке в соцсетях у мужчины - сплошь подписки на оружейные паблики и стрелковые клубы, так что увлечение оружием случайным никак не назовешь.

Еще в марте Андрей собирался продать свое ружье, поскольку "настрелялся"

- Знаю Андрея с детства, Он всегда решал конфликты словами, а не кулаками, - рассказал приятель Алексей К. – Я не в курсе всей этой ситуации, погибшего тоже не знаю. Могу сказать только одно, это не те деньги, за которые убивают. Само ружье стоит только 35-40 тысяч, так что все эти разговоры про долги – чушь.

Расследование уголовного дела продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.