Ульфата Мустафина похоронили в его родном Чекмагушевском районе

Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 31 октября, в последний путь проводили мэра столицы Башкирии Ульфата Мустафина, который скончался от последствий коронавируса. Градоначальника родные решили похоронить в Чекмагушевском районе, откуда он родом.

На погребении Мустафина были все его близкие люди, а также многочисленные коллеги и первые лица. Глава Башкирии Радий Хабиров, который на траурном митинге во время произнесенной речи не смог сдержать слез, также остался до конца похорон. Поминального обеда в честь усопшего решили не устраивать из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Напомним, что печальную для всех весть сообщили в минувший четверг, 29 октября. В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о том, что мэр башкирской столицы скончался от тяжелых последствий COVID-19. Жители Башкирии до конца надеялись, что Ульфат Мансурович сможет побороть болезнь. К большому сожалению, это не произошло. В должности мэра Уфы Ульфат Мустафин работал два года и умер в день своего назначения. Сегодня в Уфе прошла прощальная церемония.