В Уфе началась церемония прощания с мэром Ульфатом Мустафиным Фото: Олег Яровников

В Уфе началась церемония прощания с мэром Ульфатом Мустафиным, скончавшимся от последствий коронавируса.

Напомним, что печальную для всех весть сообщили в минувший четверг, 29 октября. В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о том, что мэр башкирской столицы скончался от тяжелых последствий COVID-19. Жители Башкирии до конца надеялись, что Ульфат Мансурович сможет побороть болезнь. К большому сожалению, это не произошло. В должности мэра Уфы Ульфат Мустафин работал два года.

Церемонию прощания с мэром с соблюдением всех противоэпидемиологических правил проводят в субботу, 31 октября в здании Госсобрания Башкирии.

В связи с возможностью распространения коронавируса, жителей Уфы просят оставаться дома. Прямую трансляцию проводят телеканалы «Вся Уфа» и «Башкортостан 24».

Коллектив «Комсомольской Правды - Уфа» выражает искренние соболезнования всем близким и родным Ульфата Мансуровича.

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