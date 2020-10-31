«Очень-очень несправедливо»: глава Башкирии во время прощания с Ульфатом Мустафиным не смог сдержать слез

Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров во время церемонии прощания с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным. Руководитель республики сказал очень теплые слова в память об ушедшем от тяжелой болезни градоначальнике. Во время своей речи Радий Хабиров не смог сдержать слез

«Ульфат Мансурович ушел 29 октября, ровно в день, когда два года назад он был избран мэри Уфы, и вот все эти два года работал. Он просто каждый день вставал, шел и работал. Без лишнего шума, пиара, самовосхваления, молча работал. Он строил дворы, строил парки, дороги. И делал так, чтобы жизнь уфимцев стала лучше. Уфа действительно стала расцветать - она стала очень чистой, доброжелательной. Городом, где чувствуется жизнь. Мы с Ульфат Мансуровичем вместе мечтали о том, как мы преобразим Уфу к 2024 году, к юбилею. Не получилось нам вместе это сделать. В жизни много несправедливости. Но вот это очень-очень несправедливо. Очень. Несправедливо по отношению к нему. Он когда заболел, он ведь что сказал: "Простите, шеф, кажется я тебя подвел". <...> Потом он очень мучительно болел. Очень. Это, кстати, нам всем напоминание, что нам все надо поберечься. Чтобы мы здесь через день не стояли, не хоронили родных и близких. Он был очень проницательный. Очень умный, очень глубокий человек. Очень несправедливо, что его маме придется сегодня его похоронить, что Венера останется без него, что он не понянчит внуков и со своими друзьями больше не пойдет на любимую его охоту. Сегодня ночью он мне приснился, улыбался. Вот у меня он таким остается. Пусть останется таким он у нас у всех. Светлая ему память», – прокомментировал Радий Хабиров.

Напомним, что печальную для всех весть сообщили в минувший четверг, 29 октября. В пресс-службе главы Башкирии подтвердили информацию о том, что мэр башкирской столицы скончался от тяжелых последствий COVID-19. Жители Башкирии до конца надеялись, что Ульфат Мансурович сможет побороть болезнь. К большому сожалению, это не произошло. В должности мэра Уфы Ульфат Мустафин работал два года.