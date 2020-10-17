На трассе в Башкирии 45-летний мужчина перевернулся и погиб в автомобиле

Фото ГИБДД по Башкирии

По информации ГИБДД Башкирии, смертельная авария произошла вчера, 16 сентября, днем на 10 километре автодороги Учалы-Расулево.

В пресс-службе ведомства проинформировали, что 45-летний водитель из Иглинского района вылетел в кювет и опрокинулся на автомобиле «Лада Ларгус».

В результате аварии мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия. Скорую он не дождался. Причины ДТП все еще устанавливаются.

Напомним, что в Белорецком районе в столкновении между двумя квадроциклами погиб уроженец Свердловской области. В Бирском районе за прошедшие сутки был насмерть сбит 36-летний мужчина.