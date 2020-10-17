В Башкирии в аварии с квадроциклами скончался 32-летний уроженец Свердловской области

Фото ГИБДД Башкирии

В Белорецком районе, передали в ГИБДД по Башкирии, произошла смертельная авария с участием двух квадроциклов. Столкновение зафиксировано на 41 километре дороги Тирлян-Николаевка-Верхняя Арша.

По данным госаавтоинспекции, на месте происшествия столкнулись на повороте квадроцикл «Стелс Гепард» под управлением 32-летнего жителя Свердловской области и встречный «CF Moto X8» с 38-летним уроженцем Башкирии за рулем.

В результате столкновения на месте еще до приезда скорой помощи скончался житель Свердловской области. В настоящий момент идет разбирательство.

Отметим, что за прошедшие сутки в Бирском районе был насмерть сбит 36-летний мужчина. В перевернутом автомобиле также скончался житель Иглинского района.