В Башкирии грузовик сбил насмерть 36-летнего мужчину

Фото ГИБДД по Башкирии

В региональной госавтоинспекции сообщили о смертельном ДТП, которое произошло вечером, 16 сентября, в Бирском районе.

По данным пресс-службы ГИБДД, на 77 километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул 49-летни житель Нефтекамска за рулем грузовика ГАЗ сбил 36-летнего жителя Мишкинского района.

Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия, не дождавшись приезда скорой помощи. Водитель рассказал, что тот шел в попутном направлении в темной одежде. В настоящий момент идет разбирательство.

Напомним, что в Белорецком районе в столкновении между двумя квадроциклами погиб уроженец Свердловской области. В перевернутом автомобиле также скончался житель Иглинского района.