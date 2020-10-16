Следователь-криминалист рассказал, почему детей Мазовых так долго не могли найти в реке в Уфе

Правоохранитель отметил, что «преступление резонансное, и поэтому пока положительного результата не добьются, от этого дела никто отключаться не будет».

«КП – Уфа» накануне пообщалась с заместителем руководителя отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степаном Кривцовым. В беседе с корреспондентом специалист рассказал и о громком деле Мазовых, которое взбудоражило всю Башкирию. Следователь объяснил, почему детей не могли найти столь долгое время.

- Один из детей всплыл, второй был запутан в корягах, поэтому его не могли найти. Вода спала после паводка, так дети нашлись. То, что их нашли, означало то, что мы идем в правильном направлении. Мы нашли их там, где искали. Почему так долго – потому что сыграли свою роль погодные условия и обширные поиски, потому что река немаленькая, течение хорошее, унести могло очень далеко. Мы даже проводили следственные эксперименты, насколько можно было уплыть, - сказал Кривцов.

Правоохранитель отметил, что «преступление резонансное, и поэтому пока положительного результата не добьются, от этого дела никто отключаться не будет».

- Будем идти только вперед. Любые, даже старые дела, всегда поднимаются и заново расследуются. А здесь работа не останавливалась, она идет, как и шла по намеченным целям, по намеченным направлениям будем дальше двигаться, - сообщил следователь.

Напомним, что 26-го октября в Уфе пропал Артем Мазов с двумя своими детьми. Его автомобиль был найден на территории санатория «Речные зори» - здесь же, в реке, был надувной матрас. За день до исчезновения мужчина прикупил бельевую веревку. К сожалению, в июне 2020 года его сыновей нашли мертвыми в реке. Поиски самого Мазова продолжаются.