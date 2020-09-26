Известны новые подробности в деле Мазовых из Башкирии

Фото МВД по Башкирии

Руководитель управления уголовного розыска МВД Башкирии рассказал, как идут поиски пропавшего 39-летнего Артема Мазова. Рамиль Ермеев сообщил ИА «Башинформ», что работа ведется в двух направлениях.

По его словам, Мазов объявлен в федеральный розыск в качестве подозреваемого в убийстве своих детей – 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи. В настоящий момент по-прежнему идет поиски по рекам, которые будут прекращены, как только температура опустится до 5 градусов, до следующей весны.

Рамиль Ермеев не согласился с тем, что к убийству может быть причастна жена Мазова, отметив, что Артем приготовил убийство сам, но все же спонтанно.

«Нами проведены розыскные мероприятия, установлено, что он посещал магазин строительных инструментов, покупал веревку. Из дома взял надувной матрас. Не заранее, спонтанно все это приготовил. Выехал к реке, надул матрас, связал детей купленной в магазине веревкой. Это зафиксировано и конкретно доказано», — прокомментировал агентству Ермеев.

Приметы Мазова: на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

«КП-Уфа» писала ранее, что Мазов вместе с двумя своими детьми ушел из дома 26 октября 2019 года. 20 июня, тела 6-летнего и 8-летнего сыновей Мазовых нашли в реке. 38-летнего отца двоих детей не нашли до сих пор, следственный комитет продолжает расследование запутанного дела.