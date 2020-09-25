Осужденного за изнасилование экс-дознавательницы этапируют в Уфу

На фото Павел Яромчук Фото: Рустем АХУНОВ

Павла Яромчука, единственного осужденного по делу об изнасиловании экс-дознавательницы МВД, перевозят из колонии Нижнего Тагила в уфимский следственный изолятор. Об этом «Башинформу» сообщил его адвокат Наиль Багаутдинов. По словам юриста, «это плохо. Будут проводиться дополнительные следственные действия».

Ранее сообщалось, что адвокаты обеих сторон – осужденного и потерпевшей – подали кассацию в суд Самары на приговор Верховного суда Башкирии, который приговорил Яромчука к четырем годам лишения свободы.

Напомним, эта скандальная история тянется с конца 2018 года, когда молодая сотрудница отдела дознания Гульназ Ф. заявила о групповом изнасиловании. Она обвинила в этом троих высокопоставленных коллег – офицеров Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павел Яромчук. В конце 2019 года районный суд признал виновными всех трех фигурантов. 3 июня 2020 года Верховный суд оправдал Матвеева и Галиева.