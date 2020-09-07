Адвокаты обеих сторон в деле об изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы обжаловали решение суда

На фото - Павел Яромчук Фото: Рустем АХУНОВ

Адвокаты обеих сторон в деле об изнасиловании уфимской экс-дознавательницы подали кассацию в кассационный суд Самары на приговор Верховного суда Башкирии. Речь идет о представителях защиты потерпевшей и бывшего полицейского Павла Яромчука, которого приговорили к 4 годам лишения свободы за изнасилование коллеги. Об этом сообщили РИА-Новости. Юрист Ирина Валиева, представляющая интересы потерпевшей сказала агентству, что кассационная жалоба написана на 18 листах.

Напомним, ранее и прокуратура подала кассационное представление. Оно было направлено в Кировский районный суд Уфы. Надзорное ведомство требует отменить приговор Верховного суда [от 3 июня 2020 года], который оправдал Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева и сократил срок лишения свободы [с 6 до 4 лет] Павлу Яромчуку, и направить уголовное дело на судебное рассмотрение в новом составе. Представление гособвинителя так же было передано в самарский кассационный суд.