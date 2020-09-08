«Мне не очень нравится история»: Хабиров дал оценку строительству высотки на Шота Руставели

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал строительство высотки на улице Шота Руставели в Уфе. Против возведения многоэтажки выступают жильцы соседнего дома №5 – он, по их мнению, находится в предаварийном состоянии и новый объект представляет для него опасность

– Мне не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку. Нужно разобраться в этом вопросе и получить объективную картину о строительстве дома и его влиянии на соседние здания. Но вместе с тем, нельзя допускать, чтобы жители, что называется, «давили» на строительные планы. Все должно быть объективно и сбалансировано, – сказал Хабиров во время тематического совещания «Стройчас».

Он поручил «внимательно изучить эту ситуацию» замруководителя администрации главы республики Ринату Баширову.

Напомним, жильцы Шота Руставели, 5 протестуют против застройки еще с лета. Они привлекают внимание общественности и СМИ многочисленными акциями: приглашают батюшек для освящения жилого дома и заявляют о безвестной пропаже мэра города Ульфата Мустафина. Горожане также привлекали независимых экспертов, по заключению которых 34-этажку строить нельзя.