В Уфе от службы отлучили священника, который «пошел освящать какой-то периметр дома»

1 Июль 2020 2020-07-01T18:01:37+03:00

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Уфимская епархия временно отлучила от службы священника, который по просьбе горожан освятил дома. Соответствующий указ был издан митрополитом Никоном. В сообщении, адресованном «штатному протоиерею Александру Витальевичу Сапону», он написал следующее:

«Определением моим Вы с 29 июня по 06 июля 2020г. запрещаетесь в служении за нарушение церковной дисциплины, а именно в нарушение санэпидрежима. Вы пошли «освящать» какой-то периметр дома и в результате образовалось собрание, в организации которого в СМИ и Интернете обвинили епархию, хотя она и не имела к этому никакого отношения».

С чего, собственно, все началось. Жильцы девятиэтажки по адресу Руставелли, 5 активно выступают против застройки новой высотки. Ее хотят расположить едва ли не на придомовой территории дома, который по словам жильцов, находится в предаварийном состоянии.

Горожане изобретательно подошли к вопросу того, как обратить на себя внимание властей и СМИ – например, ложились под экскаватор и вставали на колени перед мэрией. На днях они пригласили православного батюшку и попросили его освятить дом на Руставели. Священник пошел навстречу жильцам, что всерьез и возмутило митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.

ИСТОЧНИК KP.RU